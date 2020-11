Es könnte ein siegloses Jahr für die Schweizer Nationalmannschaft bleiben. Rund 24 Stunden vor dem Anpfiff zum letzten Länderspiel und der letzten Partie in der Gruppenphase der Nations League dieses Jahres meldet die Ukraine, dass in ihrem Kader drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wieder positiv getestet. Denn schon vor dem Duell gegen Deutschland musste der ukrainische Nationaltrainer Andri Schewtschenko vier Spieler aus seinem Team streichen.

Wie der Verband auf seiner Website schreibt und auch der «Blick» berichtet, wurde in den Proben von Eduard Sobol, Jevhen Makarenko und Dmytro Riznyk am Montagmorgen das Coronavirus nachgewiesen – nachdem die besagten Spieler am Sonntag noch negativ getestet worden waren. Man warte nun die Entscheidung der lokalen Behörden, in diesem Fall des Luzerner Kantonsarztes über die Durchführung der Partie vom Dienstag ab.