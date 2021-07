Erneut Drohungen und Beleidigungen gegen Spaniens Alvaro Morata

Auch nach dem verschossenen Penalty am Dienstag im EM-Halbfinal gegen Italien nehmen die Drohungen und Beleidigungen weitere Ausmasse an – vor allem erreichten sie nun auch italienische Nachrichten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie mehrere persönliche Nachrichten, die sich gegen sie, ihren Mann und die Kinder des Ehepaares richten. Sie will dies nicht weiter auf sich sitzen lassen und nimmt am Ende ihrer Story Stellung dazu: «Erinnern wir uns daran, dass es ein Sport ist, der die Menschen zusammenbringen soll, und der nicht dazu da ist, eurem Frust Luft zu machen. Ich hoffe wirklich, dass es in Zukunft strenge Massnahmen gegen solche Personen geben wird: Das ist beschämend und inakzeptabel.»