Auch Zlatan Ibrahimovic hatte es. Als dies Ende September bekannt wurde, hatte die Welt, das Netz, Hoffnung. So glaubten unzählige Twitter-Nutzer, dass nun das Ende der Pandemie bevorstehe. Sie schrieben von einer «Schweigeminute für das Virus», davon, dass der Schwede das Virus zlatanieren werde. Doch nichts davon geschah. Nein. Es geschah sogar das Gegenteil. So wurde Ibrahimovic am 8. Oktober erneut positiv auf das Coronavirus getestet.