Ein Jäger hat am Mittwoch am Irchel bei Teufen -Freienstein ZH ein en Wolf gesichtet und fotografiert, wie die Zürcher Baudirektion am Donn e rstagabend e ine entsprechende SMS-Informat i on auf Anfrage bestätigt. Spezialisten hätten das Foto überprüft. Der Kanton bittet darum, den Herdenschutz zu beachten. Über gerissene Nutztiere ist bisher nichts bekannt. Es ist nicht die erste Wolfssichtung in diesem Monat im Kanton Zürich.