Kanton Uri: Erneut Grossbrand im Recyclingcenter Schattdorf – Anwohner sollen Fenster schliessen

In Schattdorf brennt es im Recyclingcenter.

Erneut ist im Recyclingcenter bei Schattdorf ein Brand ausgebrochen. Alert Swiss meldet, dass der Brand zu starker Rauchentwicklung führe. Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen und die Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Bereits am 31. Dezember brannte es in der gleichen Recyclinganlage.



Ein News-Scout berichtet, er habe den Rauch gesehen und habe seine Drohne steigen lassen. «Der Brand sieht noch grösser aus als der am 31. Dezember», sagt er. Eine weitere News-Scout sagt, dass sie Polizei- und Feuerwehrautos gesehen habe. «Es stinkt gewaltig», sagt die Frau weiter.