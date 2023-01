Loco Escrito muss wegen Nabelbruch operiert werden

Das Innere eines Spitals hat Latin-Star Loco Escrito (33) in letzter Zeit leider gleich mehrere Male gesehen. So auch an seinem Geburtstag am 27. Januar. Der Grund: ein Nabelbruch. Diesen hat er seit April des vergangenen Jahres, wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «Nach Absprache mit den Ärzten beschlossen wir, die Operation erst im Winter durchzuführen, um alle Konzerte des letzten Jahres spielen zu können», so Escrito, der mit bürgerlichem Namen Nicolas Herzig heisst. «Da ich im Dezember die Hüfte operieren und auch Glassplitter an meiner Hand rausnehmen musste, war mein Geburtstag der einzige OP-Termin, um rechtzeitig für meine Tour wieder fit zu sein.»