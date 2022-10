Zürich: Erneut Messerstecherei in Zürich – 16- und 18-Jähriger mittelschwer verletzt

Zwei Personen sind am Montagabend bei einem Streit mittelschwer verletzt worden.

Tätliche Auseinandersetzung beim Bundesasylzentrum im Kreis 5: Am Montagabend wurden bei einem Streit zwei junge Männer aus Algerien mittelschwer verletzt. Wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt, ging um etwa 19.45 Uhr bei der Einsatzzentrale eine Meldung über eine Auseinandersetzung von mehreren Personen direkt beim Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse ein. Vor Ort seien die Beamten auf zwei verletzte Männer gestossen, einer davon mit Stichverletzungen.