US-Staat North Carolina : Erneut Schwarzer bei Polizeieinsatz erschossen

Nur ein Tag nach dem Schuldspruch im Floyd-Prozess ist in den USA wieder ein Afroamerikaner von einem Polizisten erschossen worden.

Einen Tag nach dem Schuldspruch im George-Floyd-Prozess ist in den USA erneut ein Afroamerikaner durch die Polizei getötet worden. Andrew Brown wurde am Mittwoch in der Kleinstadt Elizabeth City im Bundesstaat North Carolina von einem Polizeibeamten erschossen, wie der Sheriff Tommy Wooten mitteilte. Einer seiner Stellvertreter habe einen Durchsuchungsbefehl gegen Brown vollstrecken wollen und bei diesem Einsatz die tödlichen Schüsse abgegeben.