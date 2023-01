Erneut schwerer E-Bike-Unfall – Heli muss Mann (38) ins Spital fliegen

Am Dienstagabend stürzte ein 38-Jähriger mit seinem E-Bike und zog sich schwere Verletzungen zu. In der letzten Woche kam es gleich zu drei schweren E-Bike-Unfällen.

1 / 6 Der 38-jährige Mann stürzte mit seinem E-Bike in Knonau ZH. BRK-News Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. BRK-News Der Mann musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. BRK-News

Darum gehts Bei einem Selbstunfall am Dienstagabend hat sich ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt.

In den vergangenen Tagen kam es zu einer Häufung von schweren Selbstunfällen mit E-Bikes.

Eine Person starb, zwei Personen wurden schwer verletzt.

Schwerer E-Bike-Unfall in Knonau ZH: Ein 38-jähriger Mann war am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr auf der Chamstrasse in Richtung Knonau Zentrum mit seinem E-Bike unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Knonau-Bahnhof stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen, wie BRK News berichtet. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten von der Verkehrsabteilung Zürich von der Kantonspolizei beigezogen. Während der polizeilichen Arbeiten musste die Chamstrasse für rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Knonaueramt Süd richtete eine Verkehrsumleitung ein.

Häufung von schweren Bike-Unfällen

Erst am letzten Freitag kam es in Horgen ZH und in Wädenswil ZH ebenfalls zu schweren E-Bike-Unfällen. In Horgen verlor ein 56-jähriger Mann auf der Neugasse aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Seine 29-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Am Samstagabend erlag der Mann im Spital seinen Verletzungen.

In Wädenswil prallte eine 34-jährige Frau mit einem E-Bike auf der Zugerstrasse abwärts Richtung See in einen Kandelaber und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde die Schwerverletzte mit der Rega in ein Spital gebracht. Gemäss ersten Erkenntnissen war die E-Bike-Lenkerin ohne Helm unterwegs.