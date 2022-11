WM 2022 : Erneute Ausbeutung? – Katar bezahlt «gekauften» Fans kein Taschengeld mehr

Sie nehmen im Rahmen des «Fan Leader Network» an der WM teil und sollen für Stimmung sorgen. Nun müssen die «gekauften» Fans aber einen herben Rückschlag hinnehmen.

Diese Fanmärsche sollen alle inszeniert und von «gekauften» Fans sein.

Darum gehts Fans hätten gegen Bezahlung von rund 70 Franken pro Tag Stimmung machen sollen.

Dieses Taschengeld wurde ihnen nun laut einem Bericht der ARD gestrichen.

Bereits einen Tag zuvor fiel das Organisationskomitee negativ auf, weil es ein Alkoholverbot in den Stadien erzwang.

Die vom WM-Organisationskomitee eingeladenen Fussball-Fans bekommen einem Bericht der ARD-«Sportschau» zufolge kein «Taschengeld» mehr in Katar. In einer E-Mail an die Teilnehmer des Reiseprogramms heisst es demnach, die Gäste sollten vor der «irrtümlichen, falsch informierten Behauptung» geschützt werden, dass sie «bezahlte Fans» seien. Deshalb werde «das Taschengeld leider nicht mehr bereitgestellt». Geplant war, wie auch internationale Medien berichtet hatten, eine aufgeladene Kreditkarte mit etwa 70 Franken pro Tag.

Rund 450 Fans aus 59 Ländern sollen an dem «Fan Leader Network» beteiligt sein. Sie sollen während der Endrunde (20. November bis 18. Dezember) den Berichten zufolge Stimmung machen für den besonders in Europa stark kritisierten WM-Gastgeber.

450 «gekaufte» Fans aus 59 Ländern

Das Organisationskomitee teilte auf Anfrage mit: «Alle Fans, die Katar als unsere Gäste besuchen, tun dies freiwillig und unentgeltlich.» Die Kosten für Flüge, Unterkunft und Verpflegungskosten würden zwar übernommen, dies sei aber nicht als «Bezahlung für Dienstleistungen» zu betrachten. Es handle sich nicht um eine illegale Aktion. Zu den Berichten zum Taschengeld äusserte sich das OK nicht konkret.

Der «Fan Club Nationalmannschaft» des Deutschen Fussball-Bundes unterstützt das Programm nicht. Martin Endemann vom europäischen Fan-Bündnis «Football Supporters Europe» hatte der Deutschen Presse-Agentur Anfang November gesagt: «Dass Katar kurz vor Turnierstart noch Fans einkauft, spricht auch dafür, dass die Begeisterung unter aktiven Nationalmannschafts-Fangruppen in vielen Ländern eher gering ausgeprägt ist. (...) Diese Leute darf man nicht als repräsentative Fanvertreter betrachten, sondern höchstens als freiwillige Helfer für die Fifa und das Organisationskomitee.»

Alkoholverbot sorgt für Kopfschütteln

Es ist nicht das erste Mal, dass die Organisatoren kurz vor dem Start der WM negativ auffallen. Bereits am Freitag konnte die katarische Königsfamilie bei der Fifa ein Alkoholverbot in und rund um die Stadien durchringen. So können Fans einzig in der Fanzone in Doha Alkohol kaufen. Und dies nur beschränkt. Pro Person dürfen vier Biere gekauft werden, eines kostet rund 14 Franken.

Der Hauptsponsor und Bierhersteller Budweiser reagierte relativ trocken auf das kurzfristige Verbot. «Das ist jetzt unangenehm», heisst es im äusserst knapp gehaltenen Statement. Der Getränkeriese hat den Tweet mittlerweile wieder gelöscht. Alkohol ist in Katar nicht gänzlich verboten, wird aber nur sehr eingeschränkt etwa in Bars oder Restaurants bestimmter Hotels ausgeschenkt. Ausländer, die eine Aufenthaltsgenehmigung haben, können ihn auch in einem Geschäft kaufen, müssen aber älter als 21 Jahre sein und brauchen dafür eine Erlaubnis.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.