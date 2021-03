Chronologie der Pannenserie

Die Impfkampagne des Bundes gegen das Coronavirus begleitete eine Pannenserie:

• Unsichere Plattform

Die Plattform «meineimpfungen.ch» ist für den digitalen Impfausweis nicht sicher, wie sich am Dienstag herausstellte. Beim elektronischen Impfausweis waren 450’000 Datensätze öffentlich zugänglich, auch solche von Bundesräten. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger eröffnete darauf ein Verfahren gegen die Betreiber der Plattform.

• Ausgeschlagenes Angebot

Anfang März wurde bekannt, dass der Bund das Angebot eine eigene Produktionslinie für den Moderna-Impfstoff von Lonza ausschlug. Um in eine staatliche Impfstoffproduktion zu investieren, müsste die Gesetzesgrundlage angepasst werden, begründete BAG-Vizedirektorin Nora Kronig. Später stellte sich heraus, dass es bei den Gesprächen im Frühling 2020 lediglich um das Angebot einer staatlichen Mitfinanzierung ging. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) verwarf diese Idee jedoch.

• Keine Reaktion auf Angebot

Im Dezember machte 20 Minuten publik, dass der Moskauer Botschafter Sergei Garmonin das BAG zweimal auf ein Angebot für den russischen Impfstoff Sputnik V aufmerksam machte. Das BAG reagierte laut Garmonin beide Male nicht. Das BAG dementierte nicht, dass die Angebote unbeantwortet blieben.

• Zu wenig und zu spät bestellt

Lediglich elf Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz haben aktuell mindestens eine Dosis erhalten. In Israel und in Grossbritannien ist dagegen bereits die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Experten kritisieren, dass die Schweiz zu spät und zu wenig Impfstoff bestellt habe. Andere Länder beschafften mehr und früher.

Mit Moderna einigte sich Israel Mitte Juni auf eine Vereinbarung für sechs Millionen Impfdosen, bevor die Wirksamkeit des Impfstoffs geklärt war. Auch sicherte sich Israel von Pfizer/Biontech priorisierte Impfstoff-Lieferungen, indem es das Übermitteln von Impfdaten garantierte. Auch die Briten bestellten frühzeitig grosse Impfstoffmengen. Nora Kronig begründete die Kritik mit einer diversifizierten Strategie der Schweiz. Strategisch werde überlegt, wie viele Dosen die Schweiz brauche und wolle.