Plünderungen, Krawalle, Festnahmen : Erneute Unruhen in den Niederlanden wegen Corona-Ausgangssperre

Den zweiten Tag in Folge ist es in mehreren niederländischen Städten zu Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen.

1 / 9 Anhaltende Unruhen: Auch am Montag haben sich zahlreiche Demonstranten auf den niederländischen Strassen versammelt. (25. Januar 2021) AFP Bereits am Sonntag war es zu gewaltsamen Zusammenstössen gekommen: In Amsterdam setzt die Polizei Hunde und einen Wasserwerfer ein, um eine Protestversammlung aufzulösen. (24. Januar 2021) Reuters/Eva Plevier Die Demonstranten wehren sich gegen die nächtliche Ausgangssperre. Reuters/Eva Plevier

Darum gehts In den Niederlanden protestieren zahlreiche Menschen auf den Strassen gegen verschärfte Corona-Massnahmen.

Dabei kam es am Montag den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstössen mit der Polizei.

Seit Samstag gilt im ganzen Land eine Ausgangssperre.

Am zweiten Abend in Folge sind in mehreren Städten in den Niederlanden Unruhen ausgebrochen. Hunderte gewaltbereite Jugendliche hatten sich nach Polizeiangaben am Montagabend kurz vor Beginn der Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten versammelt und die Polizei angegriffen. Krawalle wurden aus mindestens sechs Städten gemeldet – darunter Amsterdam und Rotterdam. Grosse Gruppen, vorwiegend junger Leuten, würden randalierend durch die Stadtzentren ziehen, hiess es. Mehr als 70 Personen seien bereits festgenommen worden.

Anlass der Unruhen sind die von der Regierung verhängten verschärften Corona-Massnahmen und die seit Samstag geltende Ausgangssperre. Die Polizei geht davon aus, dass sich verschiedene Gruppen an den Krawallen beteiligen – darunter Corona-Leugner und Fussball-Hooligans.

In Rotterdam wurden Polizisten nach Berichten des TV-Senders NOS von rund 100 Randalierern mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Geschäfte seien geplündert worden. Die mobile Einheit der Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Bereits am Sonntag war es in mehreren niederländischen Städten zu schweren Unruhen gekommen.

Sonntagnacht hatten schwere Unruhen in etwa zehn Städten das Land erschüttert. Die Polizei hatte von den schlimmsten Krawallen seit 40 Jahren gesprochen. Polizei und Bürgermeister hatten bereits vor weiteren Unruhen gewarnt, nachdem mehrere Aufrufe in den sozialen Medien erschienen waren. Erste Krawalle hatte es bereits am Samstag gegeben.

Eine Ausgangssperre zwischen 21.00 Uhr und 04.30 Uhr war am Samstag in Kraft getreten. Verstösse werden mit einem Bussgeld von 95 Euro geahndet. Es ist die erste Ausgangssperre in dem EU-Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie soll zunächst bis zum 9. Februar in Kraft bleiben und bei der Eindämmung der besonders ansteckenden Coronavirus-Variante helfen, die zuerst in England festgestellt worden war.