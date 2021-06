Stadt entnervt - Erneuter Ärger um geplanten Jugendclub in Bern

Der Passion Club beantragte eine Mieterstreckung. Der im September 2020 ausgelaufene Mietvertrag läuft nun bis im April 2022 weiter. Der Start des neuen Jugendclubs verzögert sich daher bis in den Herbst 2022.

Nachdem vor zwei Jahren bereits ein Standortwechsel durchgeführt werden musste, kam es nun auch am neuen Ort auf der Grossen Schanze zu Problemen.

Die Pläne der Stadt, in Bern einen neuen Jugendclub zu eröffnen, erweisen sich nicht zum ersten Mal als komplizierter als erwartet. Nun kam es zu einem erneuten Ärgernis: Die für den neuen Jugendclub vorgesehenen Räumlichkeiten auf der Grossen Schanze bleiben länger blockiert als geplant, schreibt die «Berner Zeitung» .

Grund dafür ist die aktuelle Mieterin, die Passion Club GmbH, die sich weigert auszuziehen. Der Mietvertrag zwischen dem Club und der Grossen Schanze AG wäre zwar im Herbst 2020 ausgelaufen. Allerdings beantragte der Passion Club eine Mieterstreckung. Nach «umfangreichen Verhandlungen» gab die Stadt schliesslich klein bei und ging auf das Mieterstreckungsgesuch ein. Dies vor allem deshalb, weil ein rechtliches Verfahren die Angelegenheit noch deutlich weiter in die Länge gezogen hätte.

Eröffnung erst im Herbst 2022 möglich

Der Mietvertrag läuft nun also bis im April 2022 weiter. Die Eröffnung des neuen Jugendclubs verzögert sich somit bis in den Herbst 2022. «Die Verzögerung ist sehr ärgerlich», sagt Alex Haller, Leiter Familie und Quartier Stadt Bern. «Die Stadt und die Vermieterin haben grosse Anstrengungen unternommen, um einen früheren Einzug zu ermöglichen.» Da dies nun nicht möglich ist, werde man zwischenzeitlich damit beginnen, bauliche Anpassungen vorzunehmen.

Anwohnende erhoben Einsprachen

Die Verzögerung ist nicht das erste Hindernis, welches sich dem neuen Jugendclub in den Weg stellt. Ursprünglich war er nämlich an einem anderen Standort geplant – an der Nägeligasse. Dort wehrten sich die Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund der Lärmthematik mit Einsprachen gegen die geplante Disco.