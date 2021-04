In den sozialen Medien wird für Samstag erneut zu einem Aufmarsch in St. Gallen aufgerufen.

Die Polizei rechnet für heute Abend nicht mit weiteren Ausschreitungen in St. Gallen. Dies wurde an der heutigen Medienkonferenz bezüglich der Krawallnacht deutlich. Jedoch wird in den sozialen Medien bereits zu einem erneuten Aufmarsch in St. Gallen aufgerufen. In einer einschlägigen Telegram-Gruppe hat man die Augen auf die St. Galler Polizei gerichtet. «Die Polizei würde sich besser für heute Abend vorbereiten. Jungs und Mädels lasst nicht nach, kommt alle nach St. Gallen», postet ein Mitglied.