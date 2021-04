Recherswil SO : Erneuter Buttersäuren-Angriff auf Erotikbetrieb Freubad

Am Freitag vermeldete die Kapo Solothurn einen erneuten Buttersäuren-Angriff in Recherswil SO, der wohl dem Sex-Club Freubad galt. Vor einer Woche kam es dort nämlich zu einem ähnlichen Vorfall.

Unbekannte setzten bei Erotikbetrieb Freubad in Recherswil Buttersäure frei. Es handelt sich um den zweiten Anschlag innert einer Woche. Die Polizei geht davon aus, dass beide Anschläge dem Erotikclub gelten dürften.

Der Erotikbetrieb Freubad in Recherswil SO wollte am Freitagvormittag die Wiedereröffnung feiern. Diese war eigentlich bereits für den letzten Samstag geplant, musste wegen einer Sabotage-Aktion jedoch verschoben werden. Unbekannte hatten stinkende Buttersäure im Gebäude freigesetzt, die Wiedereröffnung fiel ins Wasser.

Diesen Freitag erhielt die Kapo Solothurn nun erneut die Meldung, dass es in einem Gebäude beim Erotikclub Freubad in Recherswil extrem stinke. Umgehend rückten die Feuerwehr Recherswil, die Chemiewehr Solothurn, ein Chemieexperte und die Polizei vor Ort aus. «Die Messungen durch Spezialisten haben ergeben, dass am Gebäude, wie bereits am17. April, Buttersäure freigesetzt wurde», sagt Thalia Mosimann, Mediensprecherin der Kapo Solothurn. Personen wurden keine verletzt. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, dürften beide Anschläge dem dortigen Erotikbetrieb gelten.

«Es könnten Corona-Fanatiker oder Neider dahinter stecken»

Bademeister Thomy Baur vom Erotikbetrieb Freubad wurde diesen Morgen von einem Freund über den erneuten Anschlag informiert: «Als ich vor Ort ankam, war die Feuerwehr bereits da.» Die beiden Anschläge haben laut Baur ein klares Muster. Wer für die Sabotage-Aktionen verantwortlich ist, weiss er jedoch nicht. «Es könnten Corona-Fanatiker oder Neider dahinter stecken.» Im Betrieb hätte man die Sicherheitsmassnahmen deswegen bereits hochgeschraubt. «Man kommt nun nicht mehr so leicht in das Gebäude hinein.» Der geplanten Wiedereröffnung stand trotz des Anschlages heute nichts mehr im Weg: «Der Betrieb läuft», so Baur.