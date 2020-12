Beim Fleischerreibetrieb kam es im Sommer bereits an einem anderen Standort zu einem Massenausbruch.

In Weissenfels haben sich 172 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Bei der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen wurden im Juni hunderte Angestellte positiv auf Covid-19 getestet. Nun gab es bei der selben Unternehmung, allerdings an einem anderen Standort, einen erneuten Ausbruch.

Wie die «Bild» schreibt, haben sich 172 Mitarbeiter des Werks in Weissenfels mit dem Virus infiziert. Das Unternehmen will die Betroffenen nun in einer gesonderten Quarantäneeinrichtung unterbringen. Ende der Woche sollen weitere Tests folgen.