Menzingen ZG - Erneuter Erdrutsch droht – Lorzentobelweg bleibt gesperrt

Erdmassen wurden 200 Meter tief bis in die Lorze gezogen. Nun droht ein erneuter Erdrutsch.

Am 16. Juli kam es im Waldgebiet Schönbrunn in Menzingen zu zwei Erdrutschen.

Im Waldgebiet Schönbrunn in Menzingen kam es am 16. Juli zu zwei Rutschungen. Die wassergesättigte Erdmasse riss ganze Bäume mit und rutschte als Murgang nach 200 Metern in die Lorze. Dabei wurde der Lorzentobelweg massiv verschüttet. Der Weg wurde unmittelbar gesperrt. Kaum war die Waldstrasse aufgeräumt, hat das massive Gewitter vom 25. Juli sie erneut überschüttet.