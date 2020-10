Diesen Rückschlag muss Aline Danioth erstmals verkraften: Die 22-jährige Urner Technikspezialistin riss sich gemäss «Blick» beim Slalom-Training auf der Diavolezza im Bündnerland bei einem Sturz das Kreuzband am rechten Knie. Sie wurde zuerst in die Klinik Gut in St. Moritz gebracht und nimmt weitere Untersuchungen bei Team-Arzt Walter O. Frey in Zürich vor. Von Swiss-Ski gab es noch keine Informationen zur Verletzung.