Nordkorea – Erneuter Raketentest sorgt für internationale Kritik

In seiner Neujahrsansprache kündigte der Machthaber Kim Jong-Un eine «Stärkung der nationalen Verteidigungskapazitäten» an.

Nordkorea hat offenbar erneut eine ballistische Rakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs feuerte der Norden in der Nacht zu Mittwoch eine «mutmasslich ballistische Rakete» ab, die östlich der Halbinsel im Meer landete. Der Nationale Sicherheitsrat zeigte sich bei einer Dringlichkeitssitzung «besorgt» über den Start, wie das Präsidialamt in Seoul erklärte. Auch Japan kritisierte den Raketentest.

Keine Berichte über Schäden

Das südkoreanische Militär erklärte, die Rakete sei kurz nach Mitternacht in der an China grenzenden Provinz Jagang abgefeuert worden. Auch nach Einschätzung des japanischen Regierungschefs Fumio Kishida handelte es sich vermutlich um eine ballistische Rakete. Es sei «wirklich bedauerlich, dass Nordkorea seit letztem Jahr kontinuierlich Raketen gestartet hat», sagte er vor Journalisten. Die japanische Regierung analysiere den Vorfall, einschliesslich der Flugbahn und der Anzahl der abgefeuerten Raketen.

«Bislang gibt es keine Berichte über Schäden an japanischen Flugzeugen und Schiffen», sagte Japans Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Wenn die Rakete eine «normale Umlaufbahn» genommen hat, dürfte sie nach Schätzungen der japanischen Regierung etwa 500 Kilometer weit geflogen und ausserhalb der ausschliesslichen Wirtschaftszone Japans im Meer niedergegangen sein.

Kim kündigt Militär-Expansion an

«Ich gehe davon aus, dass Nordkorea sein Arsenal weiter ausbauen wird, um seine strategische Position in einer Zeit des politischen Wandels in der Region zu verbessern», sagte Jean Lee vom Woodrow Wilson International Center in Washington der Nachrichtenagentur AFP.