Uri

Erneuter Steinschlag kurz nach Öffnung der Axenstrasse

Nur sieben Stunden nachdem die Axenstrasse in Uri für den Verkehr freigegeben wurde, ereignete sich erneut ein Steinschlag.

Rund sieben Stunden nach der Öffnung der Axenstrasse im Kanton Uri ist am Dienstagabend wieder ein Steinschlag im Gebiet «Gumpisch» verzeichnet worden. Die Verbindung zwischen Flüelen und Sisikon ist damit bis auf weiteres erneut gesperrt.

Der neuerliche Erdrutsch ereignete sich kurz vor 20.30 Uhr, wie die Urner Kantonspolizei am späten Abend mitteilte. Überwachungsinstrumente stellten demnach Geländebewegungen fest, die in der Folge zu Aufschlägen von Steinen in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse führten. Verletzt wurde niemand. Strasse und Brücke wurden laut Polizei ebenfalls nicht beschädigt.