Erneutes Minus bei der Credit Suisse – rettet Saudiarabien die Bank?

Ausserordentliche GV : Erneutes Milliardenminus bei der Credit Suisse – rettet Saudiarabien die Bank?

Die CS rechnet für das vierte Quartal mit einem Verlust von 1,5 Milliarden Franken. Am Mittwoch entscheidet sich in einer GV, ob die Aktionäre rund um die Saudi National Bank das Kapital der CS erhöhen.

Am Mittwoch geht es in einer ausserordentlichen Generalversammlung um eine überlebenswichtige Kapitalerhöhung für die Bank.

Die Credit Suisse rechnet für das vierte Quartal mit einem Verlust von 1,5 Milliarden Franken, wie sie in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Insbesondere die tiefroten Zahlen der Investmentbank tragen dazu bei. Damit fährt die angeschlagene Bank im fünften Quartal in Folge ein sattes Minus ein. Gleichzeitig habe sie «mit der raschen Umsetzung von Massnahmen zur Schaffung der neuen Credit Suisse begonnen und spricht von einer «radikalen Umstrukturierung» der Bank.

An der GV sind keine Fragen zugelassen

Die Bank will sich nach dem fünften Quartalsverlust in Folge gesund schrumpfen. Sie will sich auf das Schweizer Geschäft sowie Vermögensverwaltung und Asset Management etwa von Pensionskassengeldern konzentrieren. Sie verkleinert die Investmentbank massiv und baut 9000 ihrer 52’000 Stellen ab. Für die Umstrukturierung der krisengeschüttelten Bank sollen Kosten in Höhe von 2,9 Milliarden Franken entstehen.