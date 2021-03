Schauen wir kurz auf diese überragende Saison mit 27 Treffern zurück: Seferovic verkündete via Instagram am 5. Mai 2019, dass er zum ersten Mal Vater wird. Wenn man sich seine Bilanz in diesem Monat anschaut, sticht einem ins Auge: Auch damals spielte er regelmässig und schoss vier Tore in drei Spielen. Das Vaterwerden scheint dem Stürmer also sehr gut zu bekommen. Es bleibt zu hoffen, dass der 29-Jährige seine starken Leistungen auch in der Nati abrufen kann. Diese spielt am Donnerstag, 25. März in Bulgarien und am Sonntag, 28. März gegen Litauen in der WM-Quali (wir berichten live).