VR bei Fischer Bettwaren

Ernst Fischer macht Frau aus TV-Spot zur Managerin

Die Frau, die vor zwei Jahren plötzlich im Werbespot von Fischer Bettwaren erschien, sitzt jetzt im Verwaltungsrat der Firma. Zieht sich Ernst Fischer zurück?

Fischer Bettwaren winkt hingegen ab. Es gebe keinen speziellen Grund für die Neubesetzung des Verwaltungsrats und derzeit bleibe beim Unternehmen alles so, wie es ist. Auch an den Werbespots ändere sich nichts. Interviews mit Herrn Fischer seien aber nicht möglich, heisst es auf Anfrage weiter.

Schwierig zu ersetzen

Ernst Fischer ist bekannt für seinen Auftritt in seinen selbst produzierten Werbespots. Die «Federn von toten Tieren», mit denen die Duvets gefüllt werden, wurden zum geflügelten Wort und der Spot wird immer wieder parodiert.

Sollte Fischer in den Ruhestand treten, wäre das für die Firma eine Herausforderung, sagt ZHAW-Marketing-Dozentin Adrienne Suvada: Der Name und das Gesicht des Patrons sind eindeutig mit der Firma verbunden. Das gleiche Problem kommt analog auch bei riesigen internationalen Firmen vor – etwa Steve Jobs bei Apple. «Solche Persönlichkeiten sind schwierig zu ersetzen», so Suvada.