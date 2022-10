Norwegen verstärkt militärische Bereitschaft

Reaktion auf Ukraine-Krieg : Norwegen versetzt Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft

Das an Russland grenzende Norwegen wird seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen. Die Massnahme gelte ab Dienstag, kündigte Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Montag in Oslo an. Er betonte zugleich, dass keine direkte Bedrohung durch Russland festgestellt worden sei.



Störe sagte weiter, der Hintergrund für die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen sei die russische Aggression in der Ukraine und die sicherheitspolitische Situation, zu der der Krieg in Europa geführt habe. «Das Militär wird ab morgen seine Bereitschaft in Norwegen erhöhen», so Störe: «Wir befinden uns in der ernstesten sicherheitspolitischen Lage seit Jahrzehnten.» Er betont, dass die wichtigste Aufgabe sei, «Norwegen und alle, die hier leben», zu schützen.