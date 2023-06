Second-Hand-Sextoys: Ein Vibrator aus zweiter Hand?

Speziell designte Duschköpfe, ferngesteuerte Sextoys zum Einführen, Vibratoren zum Auflegen : Sexspielzeuge erinnern inzwischen an alles, nur nicht an einen Penis oder eine Vagina. Statt Körperteile zu imitieren, gewinnen die schlichten unter ihnen Design Awards. Mit Ästhetik und innovativer Technik kommt aber auch ein gewisser Preis, der für viele nicht bezahlbar ist. Beliebte Modelle übersteigen schnell die 150-Franken-Marke.

Ein Problem, das auch Squeakycleantoys.com erkannt hat. Die Website aus den USA bietet sehr erfolgreich Sextoys aus zweiter Hand an. Auch der Schweizer Online-Shop Secondhandtoys.ch gibt Vibratoren & Co. eine zweite Chance und verkauft gebrauchte (und gründlich gereinigte) Sextoys günstiger.

Selbstverständlich selbst befriedigen

Dass Secondhand gut fürs Portemonnaie und die Umwelt ist, ist mittlerweile in vielen Köpfen angekommen. Nur verbindet man Vibrator & Co. nicht unbedingt mit Brocki, Tutti und Ricardo. Das hat auch einen Grund: «Obwohl wir auf unseren Plattformen Ricardo und Tutti.ch in den letzten Jahren einen starken Secondhand-Trend beobachten, können wir zum Thema Secondhand-Sextoys keine Auskünfte geben», sagt Mojca Fuks, Mediensprecherin der Swiss Marketplace Group, zu der Ricardo und Tutti.ch gehören. «Der Grund dafür ist simpel: Weder auf Ricardo noch auf Tutti.ch dürfen Sextoys (neu oder gebraucht) angeboten und verkauft werden.»