Eros Ramazzottis Neue tickt komplett anders als seine Ex-Frauen

Dalila Gelsomino wuchs Medienberichten zufolge in Mailand auf, studierte Wirtschaft und Management in New York und habe zeitweise als Model gearbeitet. Früher soll sie gar Ambitionen gehegt haben, als Sängerin durchzustarten. Auf Youtube sind Videos zu finden, die sie bei Auftritten in Clubs zeigen. 2016 beschloss sie schliesslich, in die mexikanische Party-Hochburg Cancún zu ziehen, wo sie bis heute in der Tourismus- und Immobilienbranche tätig sein soll. Dort soll sie auch den italienischen Schmusesänger kennen gelernt haben.