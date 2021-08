Besitzerin traurig - Erpel lag nach 1. August-Knallerei tot im Teich

1 / 4 Der tote Erpel im Teich. Anna Louise Cundy Da waren die sechs Enten noch gemeinsam unterwegs zum Teich. Anna Louise Cundy Hier gehen sie gemeinsam schwimmen. Anna Louise Cundy

Darum gehts Böses Erwachen am zweiten August für die Besitzerin von sechs Enten in Wolfenschiessen: Ein Erpel lag tot im Teich.

Sie führt dies auf die Knallerei am ersten August zurück.

Laut dem Sprecher der Vogelwarte Sempach kann es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuerwerk für den Tod des Erpels mitverantwortlich ist.

«Den ganzen Abend lang wurden viele Raketen in die Höhe geschossen, die laut knallten», sagt Anna Louise Cundy, die in Wolfenschiessen NW lebt. Sie hält auf ihrem privaten Grundstück einige Tiere, darunter sechs Enten. Eine dieser Enten, ein einjähriger Erpel lag am Montagmorgen tot in seinem Teich. «Er war gesund, aber diese Knallerei am Nationalfeiertag wird jedes Jahr schlimmer und ich glaube, dass meine Ente vor lauter Schrecken eingegangen ist», sagt Cundy weiter.

Cundy engagiert sich laut eigenen Aussagen im In- und Ausland für den Tierschutz. Sie ärgert sich darüber, dass das Entzünden von Raketen nicht nur auf den ersten August beschränkt wird, sondern dass dies schon Tage davor und auch danach geschehen würde. Das Bild der toten Ente, das sie am Montag angetroffen hat, löst in ihr Gefühle der Traurigkeit aus: «Ich möchte damit an die Öffentlichkeit gehen, damit den Menschen bewusst wird, was sie mit ihrer Knallerei anrichten können.»

Wenn Vögel aufgeschreckt werden, kann es zu Folgeunfällen kommen

Zur Todesursache der Ente sagt Livio Rey, Sprecher der Vogelwarte: «Um festzustellen, woran das Tier gestorben ist, bedarf es einer Untersuchung. Aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuerwerk für den Tod des Erpels mitverantwortlich ist.» Laut Rey leiden Vögel wegen der Knallerei unter erheblichen Beeinträchtigungen: «Für die Tiere wäre es besser, wenn Feuerwerke gar nicht stattfinden würden.» Ein Feuerwerk kann bei Vögeln akustisch und visuell Panik auslösen und sie suchen in der Folge ruhigere Ort auf. «Noch verheerender können Feuerwerke an Silvester sein, weil die Vögel im Winter mit ihrer Energie sparsam umgehen müssen», so Rey weiter.

In der Folge werden mitten in der Nacht die ruhenden Vögel aufgeschreckt und sie fliegen in ihrer Panik los. Sie machen sich auf die Suche nach einem ruhigen Ort. Rey: «Dann können Folgeunfälle passieren, weil die Vögel etwa in Gebäude, Glasscheiben oder auch Strommasten hineinfliegen.» Wenigstens sind laut Rey Raketen und Böller nicht dafür verantwortlich, dass bei einzelnen Vogel-Populationen Rückgänge verzeichnet werden müssen.

So leben die Enten in Wolfenschiessen. Anna Louise Cundy