In den vergangen Tagen und Wochen haben die Zentralschweizer Polizeikorps Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern erhalten, welche in ihrem Posteingang auf eine Erpresser-Mail gestossen sind, teilen die Zentralschweizer Polizeikorps am Dienstag mit. Bei diesen handle es sich um Spam-E-Mails, welche «offenbar ungezielt in grosser Anzahl versendet werden». In den E-Mails seien die Empfänger aufgefordert worden, 1000 US-Dollar in eine Bitcoin-Brieftasche zu bezahlen. Ansonsten hätten die Betrüger damit gedroht, Bilder oder Videos mit sexuellen Inhalten der Opfer zu veröffentlichen und an sämtliche Kontakte zu versenden.