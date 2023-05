Kanton St. Gallen : Erpresser forderte Geld – doch jetzt muss er bezahlen

Der Erpresser meldete sich im Dezember 2018 telefonisch und anschliessend per Chat auf dem Handy beim St. Galler. Er wollte von diesem wissen, ob er Sex mit einer bestimmten Frau gehabt habe. Diese sei nämlich seine Verlobte und somit fordere er vom St. Galler 100’000 Franken und drohte zudem, dessen Kinder zu töten und mit dessen Frau zu schlafen. Der St. Galler entgegnete darauf, dass er nicht so viel Geld habe.

Polizei überwacht Geldübergabe

Schliesslich einigte man sich auf 50’000 Franken, wobei 10’000 Franken am übernächsten Tag fällig waren. Der St. Galler wurde durch die Drohungen in Angst und Schrecken versetzt und gelangte an die Polizei. Diese schaltete sich in die Geldübergabe ein und nahm einen Mittelsmann des Nordmazedoniers fest.