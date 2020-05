Cyberangriff

Erpresser verlangen von Peter Spuhler 6 Millionen Dollar

Der Thurgauer Zugbauer ist von Hackern angegriffen worden. Jetzt haben diese auf Twitter gestohlene Daten veröffentlicht. Das Unternehmen soll einen Millionenbetrag zahlen.

Die Erpresser fordern 6 Millionen Dollar in Bitcoin.

Stadler sagte bereits nach dem Angriff, dass wahrscheinlich Daten gestohlen worden seien. Es sei aber noch unklar, wie viele. Die Angreifer seien wohl professionell vorgegangen. Die Unbekannten würden mit der Veröffentlichung von Daten drohen und das Unternehmen so unter Druck setzen. Gefordert werde ein hoher Geldbetrag.

6 Millionen Dollar in Bitcoin

Das Thurgauer Unternehmen von Peter Spuhler bestätigte die Veröffentlichung der Daten gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Man sei auf eine Summe von 6 Millionen Dollar in Bitcoin erpresst worden. «Stadler ist und war zu keinem Zeitpunkt bereit, Zahlungen an die Erpresser zu leisten, und ist nicht in die Verhandlungen eingetreten», sagt eine Sprecherin der Zeitung. Daher hätten die Täter nun die Daten veröffentlicht, um dem Unternehmen sowie den Angestellten zu schaden.