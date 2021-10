Erpressung und Drohung : Erpresserbriefe – so will die Polizei die Kriminellen dingfest machen

Erpresserschreiben per A-Post: Mehrere Personen haben Briefe mit massiven Drohungen erhalten. Die Kriminellen fordern die Zahlung in Bitcoin. Die Polizei untersucht die Couverts nach Spuren.

Um die Täter dingfest zu machen , ist d ie Polizei an möglichst unberührten Erpresserbriefen interessiert. Wer einen solchen Brief erhalten hat, soll das Couvert möglichst ungeöffnet in ein Sichtmäppchen verpacken und dieses zur Polizei bringen. Stefan Oberlin hilft die Couverts schnell und sicher zu erkennen. « Alle Couverts waren bis jetzt grau. Die Couverts haben immer am gleichen Ort eine Etikette aufgeklebt. Es hat auch zwei Stempel drauf und abgestempelt wurde der Brief bis jetzt immer in Gossau. »