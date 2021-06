Winterthurer Brunnen zerstört - «Erpressung» – Polizei will mit Video nach Tätern suchen

Social-Media-Polizistin Rahel Egli appelliert in einem Tiktok-Video an die Täter, sich zu melden.

Er stand auf dem Gelände der Kantonsschule Büelrain in Winterthur.

Die Stadtpolizei Winterthur sucht nach fünf jungen Männern, die im August 2020 den roten Plexiglas-Brunnen bei der Kantonsschule Büelrain zerstört haben. Das Werk des Zürcher Künstlers Christoph Haerle war vermutlich mit Feuerwerkskörpern gesprengt worden. Davon gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera. Vergangene Woche kündigte die Polizei an, nach einer Woche zuerst anonymisierte Bilder und später das ganze Video zu veröffentlichen, wenn sich die Täter nicht melden.

In einem Tiktok-Video appelliert Social-Media-Polizistin Rahel Egli an die Täter: «Nutzt die Chance, bevor eure Bilder überall in den Medien auftauchen.» Der Post hat für viele Kommentare gesorgt. Mehrere Kommentierende sind der Meinung, dass es sich dabei um einen Trick der Polizei handle. «Wäre im Video etwas zu erkennen, hätten sie die Täter schon lange gefunden», heisst es. Andere sprechen gar von Erpressung.