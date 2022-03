Formel 1: Erpressungsvorwürfe, Terror und Horror-Crash – Wirbel vor Rennen

Vorwürfe gegen Saudiarabien : Erpressungsvorwürfe, Terror und Horror-Crash – Wirbel vor Dschidda-Rennen

Ein beängstigender Unfall zwingt Mick Schumacher zu einer Zwangspause in der Formel 1. Die Rennserie erlebt in Saudiarabien einen Grand Prix mit bangen Momenten. Auch gibt es Gerüchte, dass die F1 vom Land erpresst worden ist.

Am Sonntagabend findet das Formel-1-Rennen in Saudiarabien statt.

Etwas angestrengt lächelte Mick Schumacher wenige Stunden nach dem Horror-Crash in die Kamera. Gerade erst entlassen aus dem Krankenhaus von Dschidda, wollte der Formel-1-Pilot seine besorgte Fangemeinde beruhigen. «Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht», schrieb der 23-Jährige in den sozialen Netzwerken zu einem Selfie aus dem Hotelzimmer. Dennoch meldete sein Haas-Team den Jungstar vom zweiten Saisonlauf in Saudiarabien am Sonntag ab. Nach Schumachers beängstigendem Unfall in der Qualifikation wollte der Rennstall kein Risiko eingehen.