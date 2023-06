Millionaire Bag: Pharrell Williams trägt Louis Vuittons exklusivste Tasche

Im Februar wurde verkündet, dass Pharrell Williams das kreative Zepter bei Louis Vuittons Männermode übernimmt. Der Rapper und Designer debütierte kürzlich an der Paris Fashion Week seine erste Kollektion für das französische Modehaus. Ein Stück scheint es Pharrell besonders angetan zu haben. Eine knallgelbe Tasche mit Louis-Vuitton-Monogramm, die rund eine Million Franken kosten soll.

Getty Images for Loewe

Pharrell Williams mit Geschäftsmann Sidney Toledano (links), Tag Heuer, CEO Frédéric Arnault (rechts), und der gelben Louis-Vuitton-Tasche an der Show von Loewe.

Krokodilleder, Gold und Diamanten

Die Tasche trägt den Namen «Millionaire Bag» und besteht aus Krokodilleder, das von Hand zusammengenäht wurde. Der Riemen der Tasche soll aus Gelbgold bestehen, ebenso Reissverschluss, Nieten und Ringe. Das Schloss der Tasche zieren exklusive Diamanten mit einem hohen Reinheitsgrad. Wie der Name schon andeutet, soll die Bag einen Wert von rund einer Million Franken haben und laut Pharrell «Millionäre begleiten».

Wie es scheint, zeigt sich Pharrell am liebsten selbst in Begleitung der Millionaire-Bag. Der 50-Jährige trägt die Tasche in den letzten Tagen immer wieder.