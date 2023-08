Erste Anhörung in Washington: Erscheint Donald Trump heute persönlich vor Gericht?

Der ehemalige US-Präsident wird im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Capitol in insgesamt vier Punkten angeklagt. Hier spricht er bei einer Veranstaltung in seinem eigenen Golfclub im Juni 2023.

Nach seiner historischen Anklage wegen versuchter Einflussnahme auf das Ergebnis der US-Wahl 2020 und seiner Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger aufs Capitol am 6. Januar 2021 soll der ehemaligen Präsident Donald Trump am heutigen Donnerstag vor Gericht erscheinen. Noch ist unklar, ob Trump zu dem für den Nachmittag (16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr Schweizer Zeit) geplanten Termin persönlich vor die Richterin in Washington D.C. tritt oder sich zuschalten lässt.

Zweite Anklage auf Bundesebene

Am Dienstag hatte das Team des Sonderermittlers Jack Smith eine Anklageschrift gegen Trump veröffentlicht, die es in sich hat: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden am 6. Januar 2021, Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Es ist schon die zweite Anklage auf Bundesebene gegen Trump, zudem läuft gegen den 77-Jährigen ein Strafverfahren im Staat New York.