Energieräuber: Angewohnheiten, die du aus dem Alltag streichen solltest

Falsche Ernährung

Du gewinnst Energie aus den Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst. «Wenn wir viele einfache Kohlenhydrate wie Weissbrot oder Pasta essen, steigt der Insulinspiegel an», sagt die Ernährungsexpertin und Autorin von «This is Your Brain on Food» Uma Naidoo. «Erreicht der Insulinspiegel nach dem Essen seinen Höchststand, kann der Blutzucker abstürzen und zu einem deutlichen Gefühl der Erschöpfung führen», so Naidoo weiter.