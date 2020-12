Videobotschaft auf Twitter : Erschöpfung, Kopfweh – so geht es Macron am zweiten Corona-Tag

Nach Bekanntwerden seiner Infektion mit dem Coronavirus hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erstmals in einem Video auf Twitter an seine Landsleute gewandt.

Der französische Präsident hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag meldete er sich via Twitter und äusserte sich zu seinem Gesundheitszustand.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron brachte etwas Beruhigung an seine Landsleute: In einem Video, das er am Freitagnachmittag auf seinem Twitter-Konto veröffentlichte, sagte er, dass es zwar an Kopfschmerzen, Husten und Müdigkeit leide, aber dass es ihm grundsätzlich gut gehe.