Lampenberg BL: Erschoss er seinen Vater? 23-Jähriger sitzt im vorzeitigen Strafvollzug

Die Polizei war am Folgetag noch mit einem Grossaufgebot vor Ort und suchte nach dem Verdächtigen.

Die Tat soll sich am Abend des 27. Dezember ereignet haben.

Mit diesem Bild (damals unverpixelt) fahndete die Baselbieter Polizei nach dem jungen Mann, der verdächtigt wird, im Dezember 2021 in Lampenberg BL seinen Vater erschossen zu haben.

Er wurde am Tag, nach dem der Schuss fiel, verhaftet.

Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, im Dezember in Lampenberg BL seinen Vater erschossen zu haben.

Am Abend des 27. Dezember wurde die Baselbieter Gemeinde Lampenberg durch einen Schuss aufgeschreckt. Kurze Zeit später war klar: ein 54-jähriger Mann ist tot. Die genauen Umstände sind noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt aber wegen eines Tötungsdelikts. Der Verdacht liegt auf dem 23-jährigen Sohn des Getöteten. Er soll seinen Vater erschossen haben. Am Tag darauf wurde er dank einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einem Hof in der Nähe des Tatorts gefunden. Er war bewaffnet, leistete bei der Festnahme aber keinen Widerstand.