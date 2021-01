4 Tote bei Capitol-Besetzung : Erschossene Frau (44) war Trump-Anhängerin und diente in der Airforce

Am US-Parlamentssitz spielen sich nie da gewesene Szenen ab. Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Trump arten in Gewalt aus. Vier Personen kamen ums Leben.

Bei den Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am US-Capitol sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Spital gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, in der Nacht zum Donnerstag.