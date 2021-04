Das letzte WM-Quali-Spiel für Jogi Löw als Trainer der deutschen Nationalmannschaft endete mit einer Niederlage. Es ist die erste Niederlage in einer Qualifikation für eine Weltmeisterschaft seit knapp 20 Jahren. Gegen Nordmazedonien, die Nummer 65 der Weltrangliste, setzte es in Deutschland eine 1:2-Pleite ab. Was man allerdings nicht vergessen darf: Die Nordmazedonier spielen derzeit besser als es ihr Fifa-Ranglistenplatz zeigt. An der EM im Sommer sind sie ebenfalls am Start.