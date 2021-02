1 / 3 Hier zu sehen: Das Khalifa-International-Stadion in Katar. imago images/MIS Im Wüstenstaat sind einem Bericht zufolge tausende Gastarbeiter gestorben. Jan Petermann/dpa Die Fifa bedauert die Todesfälle. imago images/Sports Press Photo

Darum gehts Mehr als 6500 Gastarbeiter starben bisher bei Bauarbeiten zur WM in Katar.

Dies vermeldet der «Guardian».

Das WM-Organisationskomitee weist die Schuld von sich.

Die Fifa bedauert die Todesfälle.

Es sind erschreckende Zahlen, die der «Guardian» vermeldet. So sind mehr als 6500 Gastarbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka im Rahmen der Vorbereitungen für die WM 2022 in Katar von 2010 bis 2020 gestorben. Unter anderem verzeichnet allein die pakistanische Botschaft in Katar 824 tote Gastarbeiter aus ihrem Land in diesem Zeitraum.

Noch erschreckender dabei: Gemäss der britischen Zeitung, sind die Zahlen noch zu niedrig, um die Realität abzubilden. Denn sie enthalten zwar die Todesfälle aus Indien, Bangladesch, Pakistan, Nepal und Sri Lanka, Angaben aus Kenia oder den Philippinen fehlen jedoch komplett. Ebenso fehlen die Todesfälle des Jahres 2020.

Unwürdige Lebensbedigungen

Laut dem «Guardian» werden die Todesfälle in den Statistiken nicht nach dem Arbeitsplatz unterschieden. Es sei aber wahrscheinlich, dass die Gestorbenen auf einer WM-Baustelle angestellt gewesen sind, sagte Nick McGeehan, Experte für Arbeitsrecht am Golf demnach. Er stellte klar: «Ein sehr grosser Anteil der Gastarbeiter, die seit 2011 gestorben sind, war nur im Land, weil Katar die Vergabe der WM für sich entschied.» So sind auch 37 Todesfälle direkt auf die Baustellen der WM-Stadien zurückzuführen.

Als Todesursachen werden in dem Bericht etwa Verletzungen genannt, bei denen Arbeiter aus der Höhe stürzten oder sich strangulierten, oder mit Herz-Kreislauf-Versagen zusammenbrachen. Ein Grund wird weiter der Mangel an Hygiene, Sicherheit und Sauberkeit in den engen Wohnräumen, in denen die Gastarbeiter zusammengepfercht werden, genannt. Acht Personen auf wenigen Quadratmetern sind in Katar Alltag. Die Lebensbedingungen sind also unwürdig.

Fifa bedauert die Todesfälle