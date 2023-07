Basel: «Erschütternde Message an Frauen» – Kritik an Selbstverteidigungskurs

Nachdem es in Basel wiederholt zu sexueller Gewalt im öffentlichen Raum gekommen ist, bieten die FDP-Frauen Basel-Stadt einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs an.

Ausgerechnet von Frauen aus dem bürgerlichen Lager hagelt es nun Kritik am Angebot. Das sei ein «Wahlkampf-Gag» und sende eine «erschütternde Message» an Frauen.

«Das Kürschen ist eine nette Marketing-Idee, mehr nicht», findet Annina von Falkenstein. Die LDP-Grossrätin lässt kein gutes Haar am neusten Angebot der FDP-Frauen Basel-Stadt. Diese bieten Ende August einen dreistündigen Gratis-Selbstverteidigungskurs für Frauen an. 60 Plätze sind insgesamt zu vergeben. Hintergrund des Angebots sind sexuelle Übergriffe auf Frauen und Vergewaltigungen in Basel. Erst vergangenen Donnerstag kam es am Barfüsserplatz zu einem Sexualdelikt. Ein 40-jähriger Mann folgte einer 18-Jährigen auf die öffentliche Toilette, er konnte verhaftet werden.