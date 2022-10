Arbeitsintegration: Erst 13 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine haben einen Job

Von den 4500 arbeitstätigen Geflüchteten hat jede vierte Person einen Job in der Gastronomiebranche gefunden. Nicht ganz jeder Fünfte ist in einem Planungs-, Beratungs- oder Informatikunternehmen untergekommen. Knapp jeder Zehnte arbeitet im Unterrichtswesen. Sechs Prozent jeweils in der Landwirtschaft oder bei persönlichen Dienstleistungsunternehmen. 38 Prozent sind in anderen Branchen fündig geworden.