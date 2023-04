Der April macht was er will – bunt gemischter Wettermix für die nächsten Tage.

Am Freitag wird es zeitweise schöner, allerdings nur kurz.

Auch am Donnerstag herrscht Unbeständigkeit in der Wetterküche.

Regnerisch und recht kühl – so verläuft der Start in die Arbeitswoche.

Der Frühling hat uns über die Ostertage einen kurzen Gruss dagelassen und sich wahrlich von seiner besten Seite gezeigt: Viel Sonne und milde Temperaturen versüssten uns die Feiertage. Doch kaum ist das lange Osterwochenende zu Ende, ist damit Schluss. Denn am heutigen Dienstag wurden viele nicht von Sonnenstrahlen, sondern von heftigen Regenschauern geweckt. Noch den ganzen Tag über bleibt es unbeständig: Ab und zu zeigt sich zwar die Sonne, gegen die dicken Regenwolken kommt sie aber immer nur kurz an. Die Temperaturen liegen zwischen einem (Gotthard) und maximal 18 Grad (Lugano). Sonst bleibt es bei Werten um die zwölf Grad relativ kühl.

Beständig unbeständig – und erst mal keine Wetterberuhigung

Auch für den Rest der Woche lässt sich keine dauerhafte Verbesserung ausmachen. Denn ein Tief aus Schottland bringt ab Dienstagnacht zunächst eine Warm- und dann eine Kaltfront zu uns. Am Mittwoch wird es dann vor allem auf der Alpennordseite regnerisch mit nur wenigen Chancen auf Sonne. Im Süden kämpft sich die Sonne zwar öfter durch, Regen ist aber auch dort wahrscheinlich. Es wird allerdings deutlich milder bei Werten um die 15 Grad. Am wärmsten wird es in Chur mit 18 Grad.