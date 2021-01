Kushtrim K. will am Wochenende seinen Freund in Deutschland besuchen. Trotz einer unterzeichneten Beziehungs-Bestätigung lässt man ihn an der Grenze aber erst passieren, als er ein intimes Bild von ihm und seinem Partner zeigt.

«Ich stehe noch immer unter Schock und kann nicht fassen, was mir widerfahren ist», sagt Kushtrim K.* Am Samstagnachmittag sei er am Grenzübergang Kreuzlingen - Konstanz von einem deutschen Beamten zu Unrecht «regelrecht schikaniert» worden. Dabei habe er lediglich seinen Freund in Konstanz (D) besuchen wollen. «Bisher klappte das immer problemlos.»

Für die Einreise von unverheirateten Partnern nach Deutschland gelten aufgrund der Corona-Situation momentan besondere Vorschriften. So sind Besuche grundsätzlich möglich, die Partnerschaft muss jedoch bei der Grenzüberquerung nachgewiesen werden können (siehe Box unten).

Eine solche schriftliche Erklärung habe bisher genügt, um die Grenze passieren zu können, sagt K. Als er am vergangenen Samstag einem deutschen Beamten die unterzeichnete Beziehungs-Bestätigung zeigt, habe dieser darauf bestanden, Fotos des Paares zu sichten. Auf seine Frage, ob das nötig und korrekt sei, sei der Zollbeamte laut geworden, erklärt K.: «Er schrie mich an, dass ich in die Schweiz zurückfahren kann, wenn es mir nicht passt. Ich war total perplex und stand unter Druck.»

Keine gemeinsamen Fotos

Als albanisch-stämmige Person sei er aus Angst vor Repressalien und Ausgrenzung nicht geoutet, sagt K. So besitze er praktisch keine gemeinsamen Bilder von sich und seinem Partner. «Auf Social Media habe ich kein einziges Foto von meinem Freund und mir », führt K. weiter aus. Er müsse sehr vorsichtig sein: « Meine Eltern sind strenggläubige Muslime, das würden sie nie verstehen. »

Erst nach einer langen Suche auf seinem Smartphone sei K. fündig geworden: «Ich zeigte dem Zöllner ein Bild von meinem Partner und mir in Paris vor dem Eiffelturm. » Jedoch habe das Bild dem Beamten nicht ausgereicht. «Er verlangte mehr Fotos.» Doch auch weitere Bilder der beiden Männer hätten den Zöllner von der Beziehung nicht überzeugen können. K. : «Selbst ein Foto meines Partners in Unterwäsche genügte nicht als Beweis.»

«Ich fühlte mich dreckig und blossgestellt!»

Er sei nervös geworden, erklärt K. weiter : «Ich stand so unter Druck, dass ich keinen anderen Ausweg sah, als dem Zöllner ein Bild zu zeigen, auf dem mein Gesicht und de r Penis meines Freundes darauf zu erkennen ist. » Erst nach der Durchsicht des intimen Bildes habe ihn der Zöllner durchgewinkt. «Ich fühle mich so dreckig und blossgestellt – als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse.» Ihm stelle sich die Frage, ob das einem Hetero-Paar auch passiert wäre.

Nun will K. sich wehren: Beim zuständigen Hauptzollamt in Singen (DE) hat er mittlerweile Beschwerde eingereicht, wie das Amt auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Die Kontrolle sei am besagten Datum jedoch nicht von Beamten der Zollverwaltung durchgeführt worden. Eine Stellungnahme der Bundespolizei Deutschland steht noch aus.

Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross, dem nationalen Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer, erklärt gegenüber 20 Minuten: «Dieser Vorfall schockiert mich sehr. Es darf nicht sein, dass jemand zu so etwas gedrängt wird. » V on den deutschen Behörden erwarte er , dass d er Fall aufgeklärt und intern seriös aufarbeitet w erde .

*Name der Redaktion bekannt