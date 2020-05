Bischofszell TG

Erst brennt ein Roller, dann der ganze Unterstand

Beim Brand eines Velounterstands in Bischofszell entstand am Montagabend Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.



Gegen 20 Uhr am Montagabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Poststrasse in Bischofszell ein Roller brannte. Als Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau kurz darauf vor Ort eintrafen, stand der Roller bereits in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf den Velounterstand und Velos übergegriffen.



Die Feuerwehr Bischofszell rückte mit rund 50 Einsatzkräften aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die Kapo TG am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.



Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen.



Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter der Telefonnummer 058 345 23 00 zu melden.