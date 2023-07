Lichtensteig: Brand auf Recyclinghof – hoher Sachschaden

In der Folge brannten der Inhalt einer Mulde sowie mehrere Fahrzeuge.

Ein Sperrguthaufen fing am Sonntag Feuer, dieses breitete sich auf dem Recyclinghof aus.

Am Sonntag, kurz vor 17.15 Uhr, haben mehrere aufmerksame Personen ein Feuer auf dem Areal des Recyclinghofs an der Floozstrasse in Lichtensteig gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Inhalt eines Containers. Drei daneben abgestellte Fahrzeuge waren ebenfalls vom Brand betroffen, ein Audi brannte aus.