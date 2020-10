Cyberangriff«Erst Corona, dann so was. Facebook-Konten werden im Moment gehackt»

So sieht die Warnung aus. Doch was steckt dahinter?

«Leute, passt bitte auf!» – heisst es in einem Beitrag, der derzeit auf Facebook kursiert. In dem Beitrag warnt ein Nutzer davor, dass «fast alle Facebook-Konten im Moment gehackt werden. Erst Corona und dann so was», schreibt der Nutzer weiter. Doch was steckt dahinter? Die Fake-Jäger von der Plattform Mimikama.at haben den Beitrag analysiert und kommen zum Schluss, dass die Warnung durchaus ernst zu nehmen sei.