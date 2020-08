Erster schwarzer Präsident in der NFL Washington wird plötzlich zum Pionier

Zuerst hat es sich vom Namen «Redskins» verabschiedet, jetzt engagiert das Washington Football Team mit Jason Wright den ersten afroamerikanischen Clubpräsidenten.

Einer von wenigen: Ron Rivera (hier mit einem Helm mit dem alten Logo) ist einer von nur vier «People of Color» in der Position des Headcoaches und der einzige mit lateinamerikanischen Wurzeln.

Gut zwei Drittel aller Spieler der besten American-Football-Liga der Welt, der amerikanischen NFL, sind Afroamerikaner. Doch in den höheren Positionen der Teams finden sich nur sehr wenige «People of Color». Nur gerade vier von 32 Headcoaches sind nicht weiss, bei den Teambesitzern sind es zwei. Und das, obwohl den Teams vorgeschrieben wird, Angehörige von Minderheiten bei offenen Stellen zu interviewen.

«Die Tatsache, dass ich zufällig schwarz und die am besten qualifizierte Person für diesen Posten bin, ist ein Ansporn», sagte Wright in einer Nachrichtensendung. In einer anderen Sendung auf Fox Sports wurde er auf die Kritik angesprochen, dass er den Posten nur wegen seiner Hautfarbe bekommen habe. Falls es einen Weissen gäbe, der die gleichen Qualifikationen wie er habe, und er den Job nur bekam, weil er schwarz sei, sagte Wright, dann «entschuldige ich mich».

Könnte er sich einen Anführer für diese wichtige Zeit seines Vereins basteln, so wäre dies Jason Wright, sagte der Teambesitzer Dan Snyder in einer Mitteilung. «Es wird eine sehr herausfordernde, aber spannende Zeit», sagte Wright in Hinblick auf den «umfassenden Wandel an mehreren Fronten», den der Verein momentan durchläuft.