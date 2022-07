Schweizer Solidarität : Erst ein Bruchteil der Spenden ist in der Ukraine angekommen

Trotz gespendeter Rekordsummen konnten Schweizer Hilfswerke erst einen Achtel des Geldes ins Kriegsgebiet weiterleiten.

Die Zerstörung in der Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg gross. (Archivbild)

Doch erst ein Bruchteil des gespendeten Geldes aus der Schweiz ist in der Ukraine angekommen. (Archivbild)

Die Solidarität mit der Ukraine ist in der Schweiz gross: Die Industriellen Betriebe Interlaken erleuchten ihr Verwaltungsgebäude in den Farben der ukrainischen Flagge und spenden 8000 Franken. (Archivbild)

Trotz Solidaritätswelle und Rekordsummen: Das meiste Geld, das Schweizerinnen und Schweizer für die Ukraine gespendet haben, ist noch gar nicht angekommen. Dies zeigt eine Umfrage der «SonntagsZeitung» bei mehreren Hilfswerken. Die Glückskette, das Schweizerische Rote Kreuz, Caritas und Helvetas haben zusammengezählt rund 185 Millionen Franken gesammelt. Aber erst 23 Millionen, das heisst ein Achtel der Mittel, wurden bisher direkt in der Ukraine ausgegeben. Dazu kommen 7 Millionen, die für die Hilfe in Nachbarländern und Flüchtlinge in der Schweiz verwendet wurden.